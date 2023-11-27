Мы поддерживаем контакты между Баку и Ереваном - Яшар Гюлер (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на встрече с азербайджанским и грузинским коллегами в Баку.

Он отметил, что Турция полна решимости развивать эти отношения.

"Мы работаем над тем, чтобы на Кавказе была стабильность. Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Страны региона могут решать свои проблемы самостоятельно. Чтобы доказать это международной общественности, мы поддерживаем контакты между Баку и Ереваном", - сказал турецкий министр.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась X трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

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