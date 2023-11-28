В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 ноября в Баку начала свою работу Международная техническая конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт".

Как сообщает во вторник Trend, целью проведения данной конференции, которая продлится два дня, является донести до всего мира существующую минную проблему Азербайджана, продемонстрировать глобальные инновационные технологии в области гуманитарного разминирования и укрепить международное партнерство в этой области.

Во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

Выступивший со вступительной речью на конференции председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, довел до сведения участников конференции масштаб минной проблемы в Азербайджане. Он подчеркнул, что мины и взрывоопасные остатки войны продолжают создавать серьезные проблемы для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий, благополучия людей и окружающей среды. Вугар Сулейманов призвал к более тесному сотрудничеству в этой области, обмену знаниями и опытом, объединению глобальных усилий для создания мира, свободного от минной опасности.

В своем выступлении руководитель Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Руфат Мамедов отметил важность технической конференции с точки зрения изучения возможностей международных структур разминирования, оценки опыта и результатов в этой области, преодоления трудностей и совершенствования сотрудничества.

Выступая на мероприятии, резидент-координатор ООН Владанка Андреева заявила, что инновационные подходы к поиску устойчивых решений в области борьбы с минной угрозой, эффективное использование технологий и обмен передовым опытом между странами, пострадавшими от мин, являются важными факторами. В качестве предпосылки устойчивого развития и мира существуют возможности для расширения партнерства и международной поддержки в борьбе с минной угрозой в Азербайджане.

После официальной части открытия II Международной технической конференции в области борьбы с минной угрозой в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом, реализуемого в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных Наций, ANAMA, Международным фондом Евразийской прессы и неправительственной организацией MAG (Mines Advisory Group), состоялась церемония вручения сертификатов членам первой в Азербайджане женской группы по разминированию.

На конференции с участием представителей местных и зарубежных государственных структур, международных организаций были проведены панельные дискуссии на темы последних инноваций в процессе исследования территорий, воздействия на окружающую среду минной опасности и разминирования, управления информацией, а также применение современных технологий в направлении информирования об угрозе взрывоопасных предметов.

В рамках мероприятия демонстрируется выставка продукции операционных структур и компаний-производителей.

Второй день конференции будет продолжен соответствующими презентациями и панельными дискуссиями участвующих организаций.

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