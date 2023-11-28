Парламент Азербайджана ответил на заявления Симоняна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Армении Ален Симонян в заявлении журналистам от 28 ноября в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и высказал далекие от истины мнения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана касательно сегодняшних высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Это интервью спикера парламента Армении не только ясно показывает, что руководство Армении стоит в очередь за "абсурдными заявлениями", но и свидетельствует о том, что оно борется за то, чтобы выслужиться перед своими иностранными покровителями. Иного объяснения последним высказываниям дать невозможно. "Это "желание" стереть из памяти факт 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и снять это черное пятно армянской истории с повестки дня международной общественности Симонян пытается завуалировать под видом взгляда в будущее", - говорится в заявлении.

В заявлении Милли Меджлиса отмечается, что было бы хорошо, если бы Симонян начал говорить о будущем, извинившись за то, что в результате политики этнической чистки Армении более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, покинув родные земли, совершение Ходжалинского геноцида, разрушение 9 городов и сотен сел в период оккупации.

"К сожалению, этого не произойдет. Высказывания спикера парламента моноэтнической Армении, уничтожившей сотни исторических, культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанцам на территориях Азербайджана в период оккупации и на территории Армении, изменившей названия памятников и мест проживания, написавшей фальшивую историю, касательно Азербайджана, где различные этнические группы дружно и мирно сосуществуют, а их историческое и культурное наследие охраняется на государственном уровне, по сути, обнажает его истинное лицо", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что примитивная попытка Симоняна придать правовой тон тому, что 7 сел Газахского района и село Кярки все еще остаются под оккупацией Армении, и наоборот, обвинить Азербайджан в оккупации является ни чем иным, как проявлением больного мышления.

"Руководство Армении привыкло повторять направленную на обман международной общественности ложь про то, что якобы "Азербайджан ведет подготовку к войне", "отказывается от мирных переговоров". Хотим еще раз напомнить Симоняну, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией на основе принципов международного права.

За прошедшие 3 года Армения своими политическими и военными провокациями пыталась препятствовать мирному процессу. В настоящее время в регионе появился исторический шанс на установление долгосрочного мира. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к миру с Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета обеих стран. И в такой момент Армения пытается продлить переговорный процесс, долго затягивая с ответом на предложения Азербайджана по тексту мирного договора.

Еще раз заявляем, что Азербайджан является сторонником устойчивого мира в регионе и поддерживает нормализацию отношений с Арменией, подписание мирного договора. Мы считаем, что сейчас есть широкие возможности для подписания мирного договора. Поэтому призываем армянскую сторону воздержаться от таких провокационных и далеких от истины заявлений и внести свой вклад в мир", - говорится в заявлении.

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