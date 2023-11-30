Стало известно о порядке определения даты и места проведения следующей встречи комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 30 ноября на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

Напомним, что 21 ноября МИД Армении в ответ на заявление МИД Азербайджана объявил, что Ереван готов участвовать в переговорах с Баку.

В заявлении отмечается, что армянская сторона подтверждает свою политическую волю к нормализации отношений с Азербайджаном, а также к усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отметим, что официальный Баку заявил о готовности Азербайджана к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего подписания мирного договора.

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