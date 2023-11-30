В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Международная конференция на тему "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает в четверг Trend, конференция проводится при совместной организации аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов.

В конференции принимают участие представители государственных структур, международных организаций и институтов гражданского общества.

Открывая мероприятие вступительным словом, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отметила, что Всемирная Декларация прав человека, 75-летие которой отмечается в этом году, является основой и образцом для формирования национальной законодательной базы государств-членов ООН, в том числе Азербайджана.

Она подчеркнула, что обеспечение и продвижение прав и свобод человека в стране постоянно находится в центре внимания, законодательная база постоянно совершенствуется в соответствии с нормами международного права, создаются широкие возможности для ускорения процесса реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Омбудсмен упомянула, что сегодня мировая общественность остается равнодушной к массовым нарушениям прав человека, упомянутым во Всемирной декларации прав человека и других международных документах, что Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от этих двойных стандартов и дискриминации, что Армения на протяжении многих лет проводила политику этнической чистки, депортации и геноцида на почве острой ненависти к азербайджанцам.

Омбудсмен также сказала, что массовые захоронения, обнаруженные на территориях, находившихся под оккупацией почти тридцать лет и освобожденных в результате Второй Карабахской войны, разрушение большинства городов и сел, исторических, культурных, религиозных памятников, загрязнение азербайджанских территорий минами еще раз доказывают проводимую против Азербайджана политику. С.Алиева также выразила обеспокоенность тем, что судьба около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в I Карабахской войне, до сих пор не выяснена.

На конференции выступили резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев, главный советник Верховного комиссара ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимир Школьников, председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров, подчеркнувшие важность Всеобщей декларации прав человека с точки зрения продвижения и защиты прав человека.

Выступившие рассказали о реализации этой декларации в стране и ее положительных результатах.

Затем на мероприятии были организованы панельные дискуссии на различные темы.

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