Джейхун Байрамов встретился с Петером Сиярто (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также текущие вопросы региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов подчеркнул удовлетворенность уровнем развития двусторонних, в том числе многосторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией, важность взаимных контактов и визитов при обсуждении перспектив и расширения повестки дня сотрудничества.

С благодарностью была отмечена постоянная поддержка Венгрией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, особенно в рамках международных организаций.

Было упомянуто о развитии сотрудничества по различным направлениям между двумя странами, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, инвестиции, связи и т. д., а также о важности успешной реализации совместных проектов.

Байрамов проинформировал главу МИД Венгрии о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, а также об усилиях, направленных на нормализацию и продвижение мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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