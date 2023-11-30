В парламенте Азербайджана проходят слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

Как сообщает в четверг Trend, слушание организовано комитетом по региональным вопросам парламента Азербайджана.

В заседании принимают участие заведующий сектором отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Тураб Гурбанов, заведующий сектором муниципалитетов отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарид Алиев, председатели муниципалитетов и депутаты.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов отметил, что объявление этого года “Годом Гейдара Алиева” в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева является важным событием в истории азербайджанского народа.

Говоря о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, председатель комитета отметил, что основатель независимого Азербайджанского государства Гейдар Алиев - одна из редких личностей в истории Азербайджана. В период его руководства Азербайджаном были достигнуты серьезные успехи в социальной, экономической, научной, культурной и других сферах, а также были предприняты практические шаги в области развития регионов и местного самоуправления.

Председатель комитета отметил, что прошедшие 20 лет руководства Азербайджаном достойным преемником Гейдара Алиева Президентом Ильхамом Алиевым стали началом нового этапа развития в судьбе государства и народа. Упомняув, что за этот период успешно реализованы четыре государственные программы социально-экономического развития регионов, Сиявуш Новрузов подчеркнул, что эти программы имеют важное значение для развития регионов.

Он отметил, что за эти годы в Азербайджане построено и сдано в эксплуатацию более 3500 школ, более 700 больниц, более 40 олимпийских комплексов.

Также было упомянуто, что 44-дневная Отечественная война, положившая конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией, и проведенные в сентябре этого года локальные антитеррористические мероприятия привели к освобождению азербайджанских территорий от оккупации и восстановлению исторической справедливости.

Было отмечено, что правительство Азербайджана начало на этих территориях крупномасштабные восстановительно-строительные работы, успешно реализуются международные аэропорты современного уровня, дома, школы, электрические узлы, дороги и другие инфраструктурные проекты.

На мероприятии член комитета по региональным вопросам Кямран Байрамов выступил на тему "Гейдар Алиев является автором политики регионального развития в Азербайджане" и сообщил, что проведение сегодняшних общественных слушаний, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, в рамках "Года Гейдара Алиева", является символичным. Гейдар Алиев во все времена руководства страной верно служил своему народу и заложил основу для будущего успешного развития республики.

Выступая на тему "Роль Гейдара Алиева в развитии местной демократии в нашей стране", начальник центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджанской Республики Рахман Мамедов отметил, что 2023 год, богатый важными событиями, в первую очередь будет вписан в историю страны как "Год Гейдара Алиева". Он сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев считал организацию местного самоуправления как важный, неотъемлемый компонент построения демократического, правового государства.

Было отмечено, что государственные программы, национальные планы действий, принятые указами и распоряжениями Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политическую линию Гейдара Алиева, содержат важные задачи и рекомендации, направленные на совершенствование местного самоуправления, повышение прозрачности и подотчетности в этой сфере.

Подводя итоги мероприятия, Сиявуш Новрузов поблагодарил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову за создание условий для проведения таких слушаний. Он выразил уверенность в том, что высказанные на слушаниях идеи внесут положительный вклад в дальнейшее совершенствование работы, проводимой в стране в направлении развития местного самоуправления и регионов.

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