В Администрации Президента Азербайджана состоялась встреча с делегацией Партии справедливости и развития Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пятого декабря заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции по внешним связям, депутатом от Стамбула Зафаром Сыракая.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече Адалят Велиев довел до внимания гостей, что в результате исторической победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, Азербайджан восстановил свой суверенитет, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные и целенаправленные восстановительно-строительные работы. Говоря о важности моральной и политической поддержки Турции в одержанной победе, глава ведомства отметил, что стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией являются уникальными в мире, обе стороны продемонстрировали волю к углублению многогранного сотрудничества.

Адалят Велиев отметил, что в соответствии с политической волей глав государств, сотрудничество между партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Партией справедливости и развития (ПСР) углубилось, укрепление связей двух правящих партий внесло важный вклад в развитие межстрановых отношений. Он также подчеркнул целенаправленную деятельность, направленную на развитие двусторонних отношений, исходя из протокола о сотрудничестве, подписанного между ПЕА и ПСР в 2021 году.

Зафар Сыракая упомянул, что развитие связей между двумя партиями является важным элементом межгосударственных отношений, осуществление взаимных визитов, носящих постоянный характер, имеет большое значение для укрепления межпартийных контактов. Он добавил, что в результате исторической Победы Азербайджана были созданы возможности для региональной безопасности и сотрудничества.

Во встрече также принял участие заместитель председателя – руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.

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