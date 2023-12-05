В Баку прошла Международная конференция (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря 2023 года в Баку прошла международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

Как сообщает во вторник Trend, на открытии мероприятия выступили председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), член Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Зафар Сыракая и депутат парламента Эфиопии, председатель подкомиссии по внешним связям Тавфик Абдуллахи Ахмед.

Открывая конференцию вступительным словом, А.Алекберли подчеркнул, что проведение этой международной конференции в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сыгравшего неоценимую роль в установлении международного мира, безопасности и справедливости, является очень важным событием. Алекберли рассказал об изгнании азербайджанцев из Армении, разрушении там азербайджанского культурного наследия, истории создания и деятельности Общины Западного Азербайджана и ее предшественника - Азербайджанского общества беженцев, основанного в 1989 году. Заявив, что реализация права на возвращение, признанного Всеобщей Декларацией прав человека и другими важными международными конвенциями, является основной целью деятельности Общины, Алекберли выразил решимость достичь этой цели посредством диалога. Он подчеркнул, что Община Западного Азербайджана уважает нормы и принципы международного права, и недопустимо, чтобы требование изгнанных из Армении азербайджанцев о возвращении в свои дома мирным путем было охарактеризовано как наносящее ущерб территориальной целостности или суверенитету Армении. Председатель Общины еще раз заявил о готовности к прямому диалогу с правительством Армении по вопросу возвращения и призвал Армению извлечь урок из прошлого, положить конец политике вражды и раздоров, по достоинству оценить возможность установления мира.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (ПСР), член Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Зафар Сыракая, почтив память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, отметил нерушимость братских отношений между Азербайджаном и Турцией и подчеркнул, что они имеют большое значение для мира в регионе. Сыракая подчеркнул, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома в соответствии с пунктом 13 Всемирной декларации прав человека. Он отметил, что освобождение Азербайджаном своих земель создало благоприятную возможность для прочного мира в регионе.

Депутат парламента Эфиопии, председатель подкомиссии по внешним связям Тавфик Абдуллахи Ахмед в своем выступлении поделился мнением о проблеме миграции в мире, ее причинах и масштабах. Выступая в поддержку права азербайджанских беженцев на возвращение, он отметил интерес к опыту Азербайджана в области возвращения и реинтеграции вынужденных переселенцев.

Конференция продолжила свою работу в формате панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, вопрос возвращения в международном праве и т.д.

В конференции приняли участие более 100 депутатов, экспертов и других авторитетных представителей Азербайджана и более 30 зарубежных стран.

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