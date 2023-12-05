МИД Азербайджана ответил Жозепу Боррелю (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Серьезно искажающие реалии очередные ошибочные высказывания чиновника Евросоюза неприемлемы.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, сообщает Trend.

"Пренебрежительное отношение вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля к вопросу незаконного присутствия на территории Азербайджана вооруженных сил Армении, являвшегося основным источником угрозы для Азербайджана и обусловившего антитеррористические мероприятия, представляет собой пример явной предвзятости против нашей страны. Учитывая, что страна, которую он долгое время представлял, так же была жертвой сепаратизма, подобные заявления Жозепа Боррелля в поддержку сепаратистских тенденций вызывают удивление. Вопреки оценкам международных организаций, утверждение о "насильственном выселении" армянских жителей, мигрировавших в Армению и другие страны, и преднамеренное преувеличение их численности свидетельствуют не только об ошибочной, но и об опасной тенденции. Это также неуважение к правам сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны из родных очагов в Армении в результате ее политики этнических чисток и геноцида, и чьи права были попраны. ЕС известно, что 15 000 армян, покинувших Карабахский регион, были военнослужащими армянской армии. Вместе с тем, в то время как армянская сторона заявляет о 100 тысячах армян, покинувших территорию, Жозеп Боррель говорит о 150 тысячах человек, что вызывает недоумение. Подобные ошибочные заявления Жозепа Борреля в то же время подрывают посреднические усилия ЕС и миссию президента Совета ЕС Шарля Мишеля в этом направлении. Мы также хотели бы напомнить представителю ЕС, что именно применение силы Арменией против Азербайджана, наших мирных жителей стало причиной продолжения конфликта в регионе в течение 30 лет. Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии с нормами и принципами международного права, предпринял легитимные меры и решил конфликт военно-политическим путем", - сказал Гаджизаде.

Он еще раз призвал представителя ЕС положить конец озвучиванию подобных провокационных заявлений.

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