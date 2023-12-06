Закир Гасанов встретился с командующим ВМС Ирана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял командующего Военно-морскими силами (ВМС) Армии Исламской Республики Иран контр-адмирала Шахрама Ирани, находящегося с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на встрече в министерстве обороны генерал-полковник З.Гасанов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и поздравил с Днем ВМС Исламской Республики Иран. Министр обороны отметил, что азербайджано-иранские отношения имеют древние исторические корни, и подчеркнул важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, контр-адмирал Ш.Ирани поздравил министра обороны с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также достижениями Азербайджанской Армии. Передав приветствия начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мухаммеда Хусейна Багери, командующий ВМС выразил уверенность в том, что подобные встречи внесут положительный вклад в двустороннее военное сотрудничество.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, по вопросам региональной безопасности и другим темам.

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