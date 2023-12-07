В Физули начато расследование по факту подрыва трактора на мине (Обновлено и изменен заголовок)

Новость обновлена и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 11:25)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о взрыве мины в Физули.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, 7 декабря около 10 часов в прокуратуру Физулинского района поступила информация о ранении Замина Гасанлы (1994 года рождения) в результате подрыва управляемого им трактора на мине при проведении сельскохозяйственных работ на территории села Горадиз Физулинского района.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.

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11:25

БАКУ /Trend/ - 7 декабря около 10 часов в полицию поступила информация о том, что на территории села Горадиз Физулинского района трактор, выполнявший посевные работы на сельскохозяйственном поле, подорвался на мине.

Как сообщили в четверг Trend в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, водитель трактора Гасанли Замин, 1994 года рождения, получил ранения.

При помощи сотрудников полиции он был вывезен с территории происшествия и эвакуирован в больницу.

Ведется расследование.

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