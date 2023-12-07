Задержанному в Кяльбаджаре армянскому диверсанту вынесен приговор (ФОТО)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая всрсия была опубликована в 10:33)

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в четверг Trend, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

На основании приговора Восканян Гагик Ашоти был приговорен к 18 годам лишения свободы.

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15.17

БАКУ /Trend/ - Прокурор потребовал для задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта 18 лет лишения свободы.

Как сообщает в четверг Trend, на процессе, проходившем в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова, было объявлено о завершении судебного следствия.

Позже государственный обвинитель Мушфиг Рагимов, выступая, отметил, что выдвинутые обвинения нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Прокурор предложил суду приговорить Восканяна Гагика Ашоти к 18 годам лишения свободы.

Было отмечено, что 5 лет он должен отбывать в закрытом, а остаток - в исправительном учреждении строгого режима. После отбытия наказания он должен быть выдворен за пределы Азербайджанской Республики.

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10:57

БАКУ /Trend/ - Восканян Гагик Ашоти отказался сдаваться и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь по азербайджанским военнослужащим.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в обвинительном акте в отношении задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

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10:50

БАКУ /Trend/ - Продолжается судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в четверг Trend, заседание проходит под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

На заседании оглашается обвинительный акт.

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10:33

БАКУ /Trend/ - Начался судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в четверг Trend, заседание проходит под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

Напомним, что в августе этого года разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью проведения диверсионно-террористических операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана, используя бреши между боевыми позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана и поддержке огневой техники, провокация армянских военных была предотвращена. Один член диверсионной группы был ранен и задержан азербайджанскими военнослужащими. Другие члены группы были вынуждены отступить.

Восканян Гагик Ашоти, член армянских вооруженных формирований, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

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