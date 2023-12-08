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Досрочные выборы – это отражение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана – Сахиба Гафарова

Политика Материалы 8 декабря 2023 12:32 (UTC +04:00)
Досрочные выборы – это отражение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана – Сахиба Гафарова

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны. Восстановление территориальной целостности и суверенитета страны в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий 2023 года создало новые реалии как в регионе, так и в Азербайджане. Внеочередные выборы - это отражение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она отметила, что внеочередные президентские выборы, которые пройдут 7 февраля 2024 года, можно назвать победными.

"Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев полностью сдержал свое слово перед народом. Он восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, с честью водрузил наш трехцветный флаг в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Лачине, Кяльбаджаре, Джебраиле, Зангилане, Физули и других районах", - добавила она.

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