ЦИК Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом в пятницу Trend сообщили в ЦИК Азербайджанской Республики.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Согласно распоряжению, Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики должна обеспечить проведение внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 года и в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

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