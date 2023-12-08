ЦИК назначила дату выборов Президента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила внеочередные выборы Президента Азербайджана на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании возглавляемой им структуры.

Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что 7 декабря глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов Президента в Азербайджане.

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