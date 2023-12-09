Президент Ильхам Алиев: В Европе существует большой спрос на азербайджанский газ, и он растет

БАКУ/Trend/ - Иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. Этот спрос растет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отметив, что заметными темпами развивается и сектор возобновляемых энергоресурсов, глава государства подчеркнул: «Я думаю, это будет основным направлением прямых иностранных инвестиций. Мы уже в прошлом месяце торжественно открыли крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, построенную полностью за счет иностранных инвесторов. А в течение ближайших пяти-шести лет планируется обеспечить производство до 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Думаю, что это будут основные направления инвестиций наряду с нашей повесткой по цифровой трансформации».