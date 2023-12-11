На капитальный ремонт автомобильной дороги в Ярдымлинском районе выделено 1,7 миллиона манатов - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырых-Афчадулан-Хоравар-Анговюль-Зенгеле-Веров-Кечелекяран Ярдымлинского района.

Как сообщает Trend, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Масаллы-Ярдымлы (44 км)-Сырыг-Афчадулан-Хоравар-Анговюль-Зенгеле-Веров-Кечелекяран, соединяющей 7 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены первоначально 1,7 (один миллион семьсот тысяч) миллиона манатов.