В Азербайджане продлен особый карантинный режим (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:06)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со статьей 25 закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и утвержденным соответствующим постановлением Кабинета министров «Порядком осуществления карантинно-организационных, профилактических и иных необходимых мероприятий при возникновении угрозы появления или распространения инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний» Кабинет министров Азербайджанской Республики принял постановление о продлении особого карантинного режима на территории страны.

Как сообщает Trend, в соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 второго апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!