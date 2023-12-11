COP29 будет проведен в Азербайджане в ноябре 2024 года - министр (Дополнено)

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ДУБАЙ /Trend/ - COP29 будет проведен в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Азербайджан готов принять гостей, которые прибудут в страну на COP29, и процесс подготовки в этом направлении будет продолжен. У нас есть один год. Мы должны много работать не только над инфраструктурой, но и над контентом. Мнения со всего мира о климате будут озвучены в Азербайджане. Впервые в регионе пройдет подобный климатический саммит. В этих вопросах мы можем отметить и нашу собственную политику, проделанную нами работу и программы. Нас ждет большое и незабываемое событие. У Азербайджана впереди много запоминающихся великих дел", - сказал министр.

Отметим, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP29, в 2024 году.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала примеру и также сняла свою кандидатуру.

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