Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию с целью участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" провел встречу с министром иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Юраем Бланаром.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов передал словацкому министру свои поздравления с назначением и пожелал успехов в деятельности.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем связей между отмечающими 30-летие дипломатических отношений Азербайджаном и Словакией, развивающихся в духе дружбы и сотрудничества. Отмечено, что нынешний политический диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, внесли важный вклад в развитие отношений.

Также были обсуждены вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере экономики и торговли, энергетической безопасности, культуры, туризма, образования, транспорта и других областях, включая элементы региональной и международной безопасности. Высоко оценено намерение словацких компаний участвовать в совместных инвестиционных, восстановительных и строительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Было отмечено, что массовое загрязнение территорий Азербайджана за период оккупации минами и взрывчатыми веществами является основным препятствием для восстановительных и реконструкционных работ, а также для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. С удовлетворением отмечено сотрудничество Азербайджана и Словакии в борьбе с минной угрозой.

Была предоставлена ​​подробная информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, а также об усилиях Азербайджана в направлении нормализации отношений с Арменией и продвижения мирной повестки дня.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.