Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов.

Он отметил, что в 2021 году на съезде партии "Ени Азербайджан" был утвержден новый устав партии, согласно которому полномочия по выдвижению кандидата в президенты были переданы правлению.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета правления. Азербайджанский народ говорил, что тот, кто освободит Карабах, станет вечным президентом Азербайджана. Я думаю, что Президент Ильхам Алиев, политикой, которую он проводит в течение 20 лет, освободив наши земли от армянской оккупации, заслужил право носить такой титул. Я считаю, что каждый азербайджанец придерживается этого мнения", - добавил Т.Будагов.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

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