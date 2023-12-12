В Азербайджане создана единая следственная группа по задержанным в Карабахе сепаратистам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с задержанными в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистами в Генеральной прокуратуре создана единая следственная группа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Он отметил, что проводятся все должные следственные действия.

"Мы предоставим общественности полную информацию о ходе данного следствия, которое ведется в соответствии с международными конвенциями и национальным законодательством Азербайджана. После завершения следствия, дело будет передано в суд", - добавил он.

Отметим, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывшие так называемые "президенты" сепаратистов Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, Давит Манукян, который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе, занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе - Рубен Варданян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Леви Мнацаканян - занимавший должность так называемого "министра обороны" сепаратистского режима в Карабахе, были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

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