Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав МИД стран-членов ГУАМ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов сказал, что на фоне существующих проблем безопасности в мире, в том числе в регионе ГУАМ, организация может сыграть важную роль в качестве платформы для устойчивого миростроительства и развития. Была подчеркнута важность соблюдения в этом контексте общих обязательств, норм международного права.

Глава МИД Азербайджана отметил поддержку страной урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках норм международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Сказав, что в 2024 году Азербайджан будет председательствовать в ГУАМ, Джейхун Байрамов подчеркнул, что в период председательства страна приложит все усилия по продвижению сотрудничества между государствами-членами в политическом, экономическом, торговом, транспортном, коммуникационном, гуманитарном, туристическом и других направлениях. В частности, была подчеркнута важность использования потенциала стран региона в сфере транспорта и коммуникаций, продвижения в этом направлении проекта транспортного коридора ГУАМ и его превращения в значительную часть транспортного коридора Восток-Запад. В следующем году Азербайджан примет 29-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), в рамках которой также планируется организовать мероприятие ГУАМ.

Отметив, что в постконфликтный период в регионе Южного Кавказа появилась историческая возможность для мира и развития, Джейхун Байрамов сказал, что полное восстановление суверенитета Азербайджана над международно признанными территориями страны является одним из важных событий. Также была предоставлена обширная информация о восстановительно-строительных работах и мирных усилиях нашей страны.

В ходе встречи были утверждены решения по передаче Азербайджану председательства в ГУАМ на 2024 год, бюджету ГУАМ на 2024 год и другим вопросам.

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