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Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахе

Политика Материалы 12 декабря 2023 20:18 (UTC +04:00)
Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахе

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2023 г. в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое – получили травмы средней и тяжелой степени.

Как передает Trend, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

«При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение», - говорится в заявлении минобороны РФ.

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