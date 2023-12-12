Москва всегда готова принять переговоры по урегулированию между Баку и Ереваном - МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Россия выражает готовность к проведению переговоров по азербайджано-армянскому урегулированию и надеется, что Баку и Ереван учитывают актуальность предложения Москвы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает Trend.

"Наше предложение о проведении мирных переговоров по урегулированию между Азербайджаном и Арменией на московской площадке представляет собой открытую инициативу для наших партнеров из Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что в Баку и Ереване помнят об этом", - подчеркнул Галузин.

Он добавил, что Россия всегда готова к такой работе, отвечая на вопрос о возможной встрече глав МИД трех стран в Москве.

Галузин выразил убеждение, что расширение гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не способствует урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, это лишь увеличит напряженность в Закавказье. Замминистр подчеркнул, что такое решение не будет полезным для содействия азербайджано-армянскому урегулированию, и посчитал бесполезным привлечение Евросоюза в этот контекст.

Он также отметил, что политика Евросоюза в Закавказье, нацеленная на вытеснение России из региона, приносит лишь дополнительные напряженность и недоверие.

Он отметил, что стратегия Евросоюза на Южном Кавказе предполагает исключительно вытеснение России из этого региона. "Мы видим, что политика Евросоюза в Закавказье направлена исключительно на то, чтобы вытеснять оттуда Россию, при этом используя наши наработки в процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул заместитель министра.