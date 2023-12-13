Принят итоговый документ COP28

БАКУ /Trend/ - Принят итоговый документ 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28, состоявшейся в Дубае.

Как сообщает в среду Trend, COP28 впервые утвердила соглашение стран отказаться от ископаемого топлива, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

Отметим, что 30 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялось открытие 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

На мероприятии, которое продлилось до 12 декабря, были обсуждены последствия изменения климата и меры по сокращению выбросов парниковых газов. Главной темой стала предварительная оценка достижения цели Парижского соглашения - не допустить глобальный рост температуры на планете выше 2°C.

Также стоит отметить, что данная конференция проводится ежегодно с 1995 года. Основная цель этого мероприятия – оценить прогресс в борьбе с изменением климата в мире. Начиная с середины 1990-х годов в рамках указанной конференции обсуждался Киотский протокол, содержащий юридические обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах. На сессиях, проходившихся в 2011-2015 годах, обсуждалось и было принято в 2015 году Парижское соглашение, которое считается важнейшим международным документом в борьбе с изменением климата. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран.

Азербайджан был впервые представлен павильоном на COP28. В павильоне, построенном на площади 254 м2, были проведены параллельные мероприятия и семинары с различными местными, региональными и международными организациями, а также были показаны виртуальные экспонаты, отражающие работу, проделанную страной в области борьбы с изменением климата, а также меры по смягчению его последствий.

Напомним, что Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае.

Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!