Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манат(Дополнено)

Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:48)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Абшеронского района.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Сарай Абшеронского района из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,2 миллиона (один миллион двести тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.