Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Политика Материалы 13 декабря 2023 14:53 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице МИД в социальной сети "X".

"Мы глубоко потрясены и опечалены известием об ужасном теракте в Пакистане, в результате которого погибли 23 солдата. Выражаем глубокие соболезнования и солидарность с братской Исламской Республикой Пакистан. Мы решительно осуждаем все формы террора", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в результате взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли не менее 23 сотрудников сил безопасности. Взрыв был совершен террористом-камикадзе в полицейском участке. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости