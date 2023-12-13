Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам VI форума солида (Дополнено)

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проводится VI форум солидарности азербайджанских волонтеров, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, на форуме было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам форума.

В обращении говорится: "Дорогая молодежь!

Приветствую вас – участников VI форума солидарности азербайджанских волонтеров, поздравляю с Международным днем волонтеров и желаю всем вам здоровья, успехов в дальнейших делах.

Организация форума в рамках «Года Гейдара Алиева», объявленного в нашей стране в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет особое значение. Волонтерское движение, получившее широкий размах по благословению именно великого лидера, объединило азербайджанскую молодежь на единой платформе и за минувший период охватило самые различные сферы общественной жизни. Руководствуясь нашими богатыми культурно-духовными ценностями, движение воплотило в практической деятельности такие высшие человеческие качества, как доброта, самоотверженность и бескорыстная помощь, по достоинству оправдало доверие общества.

Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны.

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях. Верю, что вы, волонтеры, выбравшие своим девизом рекомендации великого лидера, и впредь будете демонстрировать глубокую привязанность к Родине и государству, проявляя высокую активность, внесете вклад в процесс Великого возвращения" .