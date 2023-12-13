Азербайджанская сторона передала Армении задержанных лиц армянского происхождения (ФОТО/ВИДЕО)

ГАЗАХ /Trend/ - Был сделан следующий шаг в направлении урегулирования отношений между официальными Баку и Ереваном и подписания итогового мирного договора.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, 32 человека были освобождены и возвращены в Армению.

В процессе передачи участвовали сотрудники соответствующих государственных структур обеих стран и международных организаций.

Отметим, что по итогам переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией - двух азербайджанских военнослужащих.

В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

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