Первые кадры с вызволенными из армянского плена Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:59)

БАКУ /Trend/ - В направлении села Бала Джафарли Газахского района азербайджано-армянской границы состоялся обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.

Trend представляет вниманию первые кадры с переданными азербайджанской стороне военнослужащими Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым.

Отметим, что руководствуясь ценностями гуманизма и в качестве шага доброй воли, Азербайджанская Республика так же освободила 32 армянских военнослужащих.

Напомним, что в апреле этого года солдаты азербайджанской армии – Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропали без вести на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями. Впоследствии выяснилось, что они были взяты в плен Арменией.