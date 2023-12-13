При Карабахском университете планируется создание учреждения профессионального образования (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В составе Карабахского университета предполагается создание учреждения профессионального образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе выступления на конференции, посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева "Путь развития профессионального образования в Азербайджане во имя сильной экономики: взгляд в будущее".

Он отметил, что в связи с этим у министерства есть определенные планы и ведутся обсуждения с соответствующими структурами.

Напомним, что 28 ноября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Карабахского университета. В распоряжении отмечается, что в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, проводятся широкомасштабные восстановительные и строительные работы для реконструкции, устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий и обеспечения там высокого уровня жизни.

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