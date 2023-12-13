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Внесены изменения в Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана - Указ (Дополнено)

Политика Материалы 13 декабря 2023 19:41 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:09)

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Положение о централизованной электронной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики в соответствии с законом "О государственной тайне" представит в Фонд государственного социального страхования на бумажном и электронном носителях документы относительно государственного обязательного личного страхования застрахованных лиц, информация о которых должна оставаться конфиденциальной, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их оформления.

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