CША приветствуют обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

БАКУ /Trend/ - CША приветствуют состоявшийся сегодня обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы поощряем [этот шаг] и вели переговоры с обоими правительствами. Мы приветствуем возвращение задержанных ранее азербайджанцев и армян, а также сообщения о том, что обсуждаются дополнительные меры укрепления доверия между сторонами. Мы продолжим работать с Арменией и Азербайджаном, чтобы продвинуть процесс вперед. Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы к нему стремиться", - сказал он.

Напомним, что сегодня в направлении села Бала Джафарли Газахского района азербайджано-армянской границы состоялся обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.

7 декабря 2023 года в результате переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве мер взаимного доверия была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 армянских военнослужащих, и двух азербайджанских военнослужащих – Арменией.

Переданными азербайджанской стороне военнослужащими являются Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров.

В апреле текущего года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения). Позже стало известно, что они были взяты в плен ВС Армении.