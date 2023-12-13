ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для проведения следующей встречи в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Европейский союз работает с Азербайджаном и Арменией над проведением еще одной встречи в Брюсселе, сообщил Trend в среду источник в Европейском совете.

"Брюссельский процесс является интенсивным, и ЕС работает с партнерами над проведением следующей встречи", - сказали Европейском совете.

Отметим, что после недавнего соглашения, достигнутого между Баку и Ереваном об освобождении военнослужащих на взаимной основе, президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал эти шаги, назвав их "беспрецедентным продвижением в политическом диалоге".

"Приветствуем, в частности, освобождение задержанных и беспрецедентную открытость политического диалога. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса под руководством ЕС, сегодняшний прогресс [7 декабря] является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров завершить мирное соглашение как можно скорее", - сказал он.