Освобожденные азербайджанские военные вернулись к семьям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров, освобожденные в рамках договоренности между Баку и Ереваном, вернулись к своим семьям.

Как передает Trend, кадры об этом были показаны в репортаже телеканала AzTV.

Напомним, что ранее Администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении распространили заявление, согласно которому Ереван передал Баку Бабирова и Ахундова, а армянской стороне были переданы 32 военнослужащих.

Отметим, что в апреле текущего года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения). Позже стало известно, что они были взяты в плен ВС Армении.