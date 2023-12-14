Бакинская инициативная группа проведет в Женеве конференцию "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в офисе ООН в Женеве, Швейцария, начнет свою работу международная конференция "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Trend, информацию распространила Бакинская инициативная группа (Baku Initiative Group).

Было отмечено, что дата проведения конференции - 14 декабря выбрана не случайно. Резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. С тех пор 14 декабря отмечается во всем мире как "День деколонизации".

В работе конференции примут участие представители 22 стран – США, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Алжира, Пакистана, Сербии, Катара, Сенегала, Камеруна, Вьетнама, Союза Каморских островов, Гваделупы, Французской Гвианы, Новой Каледонии, Корсики, Мартиники, Французской Полинезии, Уолиса и Футуны, Соломоновых островов, а также около 50 представителей 2 международных организаций - Организации исламского сотрудничества и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. На мероприятии также будут присутствовать руководители НПО и представители иностранных СМИ, специализирующиеся на правах человека и деколонизации.

В женевском офисе ООН, который считается колыбелью прав человека, предусмотрены выступления представителей из бывших и нынешних французских колоний, в которых будут отражены случаи грубых нарушений прав человека Францией в этих странах. Официальные лица ряда стран заявили, что озвучат свои национальные заявления.

Напомним, что глава НПО "CAGE", занимающейся защитой прав человека, гражданин Великобритании Мохаммед Раббани прибыл в Швейцарию для участия в этой конференции, но был задержан швейцарской полицией по требованию Франции. Полиция признала, что задержание произошло по запросу Франции. Несмотря на правые требования самого правозащитника Раббани и его адвоката, швейцарская полиция все еще не отпускает его.

По окончании конференции намечается подписание декларации участниками.

Отметим, что конференция, проводимая в штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария, является IV международным мероприятием, организованным Бакинской инициативной группой в 2023 году в поддержку народов, борющихся против колониализма и стремящихся к свободе.

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