Баку утвердил регламент работы азербайджано-армянской комиссии по делимитации (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:04)

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Регламент организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно документу, Государственная комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения должна решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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