На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - На капитальный ремонт автомобильных дорог в Хазарском районе выделено 500 тысяч манатов.

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Гала и Бузовна Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 500,0 (пятьсот) тысячи манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.