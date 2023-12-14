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Для обучающихся в военных школах Азербайджана установлена ​​единовременная выплата

Политика Материалы 14 декабря 2023 14:46 (UTC +04:00)
Для обучающихся в военных школах Азербайджана установлена ​​единовременная выплата

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Учреждена единовременная выплата в размере 500 манатов для курсантов, зачисленных на уровень бакалавриата высшего учебного заведения, подведомственного Национальному университету обороны, входящего в структуру министерства обороны Азербайджанской Республики, в том числе на подготовительный курс уровня бакалавриата, и военные колледжи, и 300 манатов для курсантов, зачисленных в военные лицеи, начиная с 2024-2025 учебного года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о мерах по поощрению обучения молодежи в военной сфере.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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