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Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 14 декабря 2023 14:55 (UTC +04:00)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Находящийся в Азербайджане с рабочим визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, сначала в Аллее почетного захоронения Хакан Фидан почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Затем состоялось посещение памятника "Тюркское шехидство", воздвигнутого в память о турецких солдатах-шехидах. К памятнику были возложены венок и букеты цветов.

Также были посещены могилы шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок перед монументом "Вечный огонь".

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Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
Хакан Фидан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, памятник "Тюркское шехидство" и Аллею шехидов (ФОТО)
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