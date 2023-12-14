Турецко-азербайджанские отношения являются важным фактором для сохранения стабильности в регионе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Вопросы интенсивной деятельности турецких компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, новых возможностей и перспектив были специально обсуждены на сегодняшней встрече.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Джейхун Байрамов отметил, что турецко-азербайджанские отношения являются важным фактором сохранения стабильности в регионе.

"Были обсуждены новая ситуация, сложившаяся после антитеррористических мероприятий, предпринятых Азербайджаном 19-20 сентября, возвращение бывших вынужденных переселенцев и другие вопросы", - добавил министр.

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