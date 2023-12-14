Армянская диаспора на Западе настраивает некоторые страны против Азербайджана - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Мы с Джейхуном Байрамовым обсудили вопросы по Южному Кавказу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что в регионе возникла историческая возможность для мира.

"В настоящее время эта возможность значительно усилилась. Все стороны должны стремиться к миру и стабильности. К сожалению, армянская диаспора на Западе использует армянский народ и настраивает некоторые страны против Азербайджана. Вместо того, чтобы заниматься этим, армянскому народу лучше потратить энергию на установление нормальных отношений со своими соседями", - подчеркнул он.

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