Совместное заявление Азербайджана и Армении является серьезным шагом в направлении доверия - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Совместное заявление, сделанное на прошлой неделе Администрацией Президента Азербайджана и офисом премьер-министра Армении, является серьезным шагом в направлении возникновения доверия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Джейхун Байрамов отметил, что обсуждение делимитации границ, обмен пленными также являются важными шагами в этом направлении.

"В конце ноября Армения представила пакет предложений по мирному договору, здесь наблюдается определенный прогресс. Азербайджан рассматривает данные предложения. Учитывая все факторы, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Думаю, у нас получится продвинуть этот процесс дальше. Подход Азербайджана ясен, и мы неоднократно заявляли об этом", - добавил он.

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