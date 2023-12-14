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Армения должна отказаться от неконструктивного подхода - Община Западного Азербайджана

Политика Материалы 14 декабря 2023 17:47 (UTC +04:00)
Армения должна отказаться от неконструктивного подхода - Община Западного Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от неконструктивного подхода, такого как выдвижение условий для подписания мирного договора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Мнения официальных лиц Армении о "соблюдении трех принципов", "отводе войск от границы", "международном гарантийном механизме" для подписания мирного соглашения в последние дни показывают, что эта страна не заинтересована в подписании мирного соглашения и затягивает этот процесс различными искусственными препятствиями.

Похоже, это связано с увеличением количества оружия, полученного из зарубежных стран, особенно Франции, и миссии Европейского союза в этой стране, которая придает уверенности Армении", - говорится в заявлении общины.

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