Армения должна отказаться от неконструктивного подхода - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от неконструктивного подхода, такого как выдвижение условий для подписания мирного договора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Мнения официальных лиц Армении о "соблюдении трех принципов", "отводе войск от границы", "международном гарантийном механизме" для подписания мирного соглашения в последние дни показывают, что эта страна не заинтересована в подписании мирного соглашения и затягивает этот процесс различными искусственными препятствиями.

Похоже, это связано с увеличением количества оружия, полученного из зарубежных стран, особенно Франции, и миссии Европейского союза в этой стране, которая придает уверенности Армении", - говорится в заявлении общины.

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