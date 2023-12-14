Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией Вооруженных Сил Республики Казахстан во главе с заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента оперативного планирования генерал-майором Маратом Аймашевым.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала делегация побывала на Аллее шехидов, где возложила цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и почтила их светлую память.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Было отмечено, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения военного сотрудничества.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-майор М.Аймашев отметил важность взаимного обмена опытом.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем казахстанская делегация прибыла в Главное оперативное управление. На встрече с начальником Главного оперативного управления генерал-лейтенантом Азером Алиевым был проведен обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной и военно-образовательной сферах, в том числе о проведении совместных учений в 2024 году.

В заключение гости, посетившие центральные командные пункты Министерства обороны и ВВС, Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были подробно проинформированы об основных направлениях их деятельности, имеющихся возможностях и способностях.

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