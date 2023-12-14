Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, нас особо не информировали — Путин

БАКУ/Trend/ - Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, нас особо не информировали.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного брифинга.

"Что касается Армении, там уже непростые процессы происходят связанные с Карабахом. Но это мы все понимаем. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно и нас особо не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. Это констатация факта", - сказал он.

Кроме того, президент РФ отметил, что прекращение Арменией членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС - не в интересах страны.

"Что касается отсутствия премьер-министра Армении на общих мероприятиях, мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях", - отметил Путин.