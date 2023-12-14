Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира - Хакан Фидан (Дополнено)

овость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:49)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в историю тем, что он сделал для Азербайджана и тюркского мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, Фидан отметил, что Турция с уважением и почтением чтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Его лидерство и видение открыли Азербайджану путь, которому сегодня все завидуют. Наши связи с Азербайджаном развиваются с каждым годом", - отметил глава МИД Турции.

Он также упомянул, что за последние 20 лет имел возможность посетить Азербайджан, работая на различных должностях.

Турецкий министр подчеркнул, что укрепление отношений Турции и Азербайджана во всех сферах является общей ответственностью двух народов.

"Прежде всего, безопасность очень важна с точки зрения коммуникаций и линий электропередач. Протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван был подписан во время визита президента Турции в Нахчыван. Мы намерены реализовать этот проект в кратчайшие сроки. Передача каспийской нефти через TANAP в Турцию, а оттуда в Европу является одним из ключевых элементов нашей стратегии", - добавил Х.Фидан.

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