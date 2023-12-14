Хакан Фидан рассказал об открытии границ между Турцией и Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В вопросе открытия границ между Турцией и Арменией мы действуем скоординированно с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что Турция примет решение в соответствии с итогами продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о Среднем коридоре, турецкий министр подчеркнул, что он имеет очень большой потенциал.

"Очень важно, чтобы Средний коридор был реализован в полной мере. Это важный шаг для стран региона - впервые за долгое время сосредоточиться на таких важных проектах развития и наладить сотрудничество по ним", - добавил Х.Фидан.

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